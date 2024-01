Werner mit Assist beim Tottenham-Debüt - Aston Villa torlos

Tottenham Hotspur hat beim überzeugenden Debüt von Leipzig-Leihgabe Timo Werner den Sprung in die Top-Vier der englischen Premier League verpasst. Die Londoner trennten sich in einer temporeichen Partie im Old Trafford 2:2 (1:2) von Manchester United und bleiben Tabellenfünfter. Werner (27) spielte von Beginn an auf dem linken Flügel, bereitete ein Tor vor und wurde nach einer ordentlichen Leistung in der 80. Minute ausgewechselt.