Zagallos Beisetzung am Sonntag - Lula ruft Staatstrauer aus

Brasiliens verstorbene Fußball-Ikone Mario Zagallo wird noch am Sonntag in seiner Heimat beerdigt. Das teilte die Familie des viermaligen Weltmeisters mit. Um 13.30 Uhr deutscher Zeit wird eine Totenwache am Sitz des brasilianischen Fußballverbandes CBF in Rio de Janeiro abgehalten, anschließend findet die Beisetzung auf dem Friedhof Sao Joao Batista statt.