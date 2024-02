Finger-"Stich" in Spieler-Po: Eklat bei Sevilla-Spiel

Der Fan „sticht“ zweimal zu, dann tut er, als wäre nichts gewesen: Das Verhalten eines jugendlichen Anhängers beim Duell zwischen Rayo Vallecano und dem FC Sevilla (1:2) hat in Spaniens La Liga für Empörung gesorgt.

Als der argentinische Nationalspieler Lucas Ocampos nach einer guten halben Stunde Spielzeit einen Einwurf ausführen wollte, stupste besagter Fan ihm zweimal in den Po. Während sich der Anhänger auf seinem Sitz direkt hinter der Seitenlinie schmunzelnd weg drehte, wurde er von Ocampos zur Rede gestellt. Vallecano-Kapitän Isi Palazon eilte hinzu und nahm sich den "Sünder" ebenfalls zur Brust, während er ihm väterlich die Wange tätschelte.

Spanische Medien berichteten empört über die "inakzeptable Provokation" (Gol). "Das war noch nie da", schrieb das Sportblatt Marca. Sevilla prangerte die "obszöne und völlig unangemessene Geste" in einer offiziellen Stellungnahme an die Liga an und lobte zugleich die besonnene Reaktion seines Profis.