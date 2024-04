Tuchel auf die Insel? United-Legende zieht Klopp-Vergleich

Der europäische Trainermarkt ist spannend wie selten und verspricht in den kommenden Wochen und Monaten noch ordentlich Wirbel. Während beim FC Bayern schon klar ist, dass Thomas Tuchel den Verein im Sommer verlassen wird, herrschen bei Manchester United noch Zweifel, wie es weitergeht. Erik ten Hag konnte auch in seinem zweiten Jahr bei den Red Devils weder auf nationaler und noch auf internationaler Ebene liefern.

In der Premier League rangiert das Team nur auf Rang sechs und in der Champions League gab es ein blamables Ausscheiden in der Gruppenphase gegen Bayern München, Galatasaray und Kopenhagen. Lediglich im FA-Cup winkt United noch eine Titel-Chance.

Doch selbst wenn das kriselnde Team den Lokal-Rivalen Manchester City im Finale schlägt, könnte es eng für ten Hag werden. Laut dem englischen Mirror haben Sir Jim Ratcliffe und Ineos noch nicht entschieden, ob der Niederländer seinen Posten behalten darf. Als möglicher Nachfolger wird unter anderem auch Tuchel gehandelt. United-Legende Peter Schmeichel wäre von dieser Idee äußerst angetan.

Tuchel? „Sein fußballerisches Wissen ist fantastisch“

„Ich mag ihn. Ich hatte das Vergnügen, ihn ein paar Mal zu interviewen. Sein fußballerisches Wissen ist fantastisch“, lobte der Däne Tuchel im Gespräch mit Insports. „Ich denke, er hatte ein bisschen Pech, dass er bei zwei großen Fußballvereinen zur falschen Zeit war - in Zeiten, in denen die Dinge nicht auf allen Ebenen funktionierten“, führte er in Bezug auf Chelsea und den FC Bayern aus.

Wäre Manchester United auf der Suche nach einem Coach, sollte Tuchel laut Schmeichel in Betracht gezogen werden. „Er hat die Autorität, er hat bewiesen, dass er gewinnen kann“, verdeutlichte die Torwart-Ikone. Schmeichel hob zudem hervor, dass Tuchel „mit einem festen System“ agiere und „ein großer Klubmanager“ sei.