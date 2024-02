Fußballer in Mexiko während des Spiels ermordet

In Mexiko haben sich bei einem Fußballspiel am vergangenen Sonntag schreckliche Szene ereignet, als ein Amateurfußballer brutal ermordet wurde. Laut mexikanischen Medien wurde während eines Freundschaftsspiels in der Stadt Cuautla mindestens fünfmal auf Sergio Alberto Jáuregui geschossen, der auf der Stelle verstarb.