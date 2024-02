Youngster-Party bei Liverpool & Klopp! Reds im FA-Cup-Viertelfinale

Der 18 Jahre alte Angreifer Lewis Koumas brachte Liverpool in seinem allerersten Einsatz für die erste Mannschaft sehenswert in Führung (44.).

FA Cup: Klopp jubelt - Danns mit Gala

Sein gleichaltriger Stürmerkollege Jayden Danns, der in der vergangenen Woche erstmals für die Reds aufgelaufen war und gegen Aufsteiger Luton Town (4:1) sein Kurz-Debüt hinlegt hatte, traf in Hälfte zwei sogar doppelt (73./88.).

„Es ist ein wahr gewordener Traum. Vor ,The Kop“ aufzulaufen und ein Tor zu schießen. Es fühlt sich an, als wäre ich in einem Film“, sagte Danns nach Abpfiff bei ITV.