Özil für Deutschland? Überraschender WM-Plan enthüllt

Mesut Özil und Sami Khedira bei einer WM? Was auf den ersten Blick absurd anmutet - haben beide doch bereits ihre Karrieren beendet -, könnte im Sommer Wirklichkeit werden.

Neben den beiden Deutschen sollen dann unter anderem auch Legenden wie Ronaldinho und Thierry Henry an einer Art Mini-WM für Ü35-Fußballer teilnehmen. Nach Informationen der Zeitung Daily Mail haben die acht bisherigen Weltmeister Deutschland, Brasilien, Argentinien, England, Frankreich, Italien, Spanien und Uruguay für die Turnier-Premiere in England zugesagt.

Der EPG Cup soll am 4. Juni mit dem Viertelfinale beginnen und innerhalb einer Woche in nur einem Stadion ausgetragen werden, wahrscheinlich im Norden Englands. Das Finale wäre demnach am 11. Juni. Bei der EPG selbst führt die neueste Meldung zu dem Turnier aktuell zu einer Fehlermeldung.