Schädel eingeschlagen? WM-Held muss ins Gefängnis

Der marokkanische Fußballer und WM-Fahrer Ilias Chair ist am Freitag zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Wie unter anderem die Marca und Daily Mail berichten, soll der 26-Jährige bei einer Kajaktour in Frankreich vor vier Jahren einem Lastwagenfahrer den Schädel gebrochen haben.

„Die Folgen waren dramatisch für Niels T. - den Fahrer. Er erlitt eine schwere Schädelfraktur von zwei Zentimetern Länge. Er wurde in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus in Reims gebracht“, sagte der Antwerpener Staatsanwalt bei einer Anhörung im Januar.