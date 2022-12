WM 2022: Historische Marokko-Sensation! Ronaldo-Traum mit Portugal geplatzt

Just als sich beide Mannschaften scheinbar mit einem Halbzeit-Unentschieden abgefunden hatten, stieg Youssef En-Nesyri in den Nachthimmel Katars empor. Mit einem fulminanten Kopfball (42.) in Ronaldo-Sphären köpfte er die Marokkaner in Front und machte sich selbst zum WM-Rekordtorschützen seiner Nation - dabei sahen Portugal-Keeper Diogo Costa und Rúben Dias allerdings äußerst unbeholfen aus.