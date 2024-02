Todkranker Eriksson darf Trainer der Liverpool-Legenden sein

Der FC Liverpool erfüllt dem todkranken schwedischen Trainerstar Sven-Göran Eriksson einen Herzenswunsch und holt ihn für zumindest einen Tag in ein Coaching-Team der Reds. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wird Eriksson am 23. März beim Spiel der Liverpool-Legenden gegen Ajax Amsterdam an der Anfield Road im Einsatz sein.