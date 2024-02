Vergewaltigungsprozess gegen Selecao-Star Alves beginnt

Brasiliens Fußball-Star Daniel Alves wird ab Montag der Prozess wegen Vergewaltigungsvorwürfen gemacht. Bereits am Mittwoch fällt vor dem Gericht in Barcelona das Urteil. Ganze zwölf Jahre fordert die Anklage - wenn die 28 geladenen Zeugen nichts an ihren Versionen ändern, wie es Alves seit der Nacht zum 31. Dezember 2022 schon mehrmals getan hat.

In jener Nacht hielt sich der heute 40-Jährige im Sutton, einem exklusiven Nachtklub in Kataloniens Metropole, auf. Dabei soll er mit einer Unbekannten zunächst getanzt, sie mit in den Exklusivbereich genommen haben und anschließend mit ihr auf den separaten Toiletten verschwunden sein. Dort soll sich Alves am Opfer sexuell vergriffen haben, es soll zum sexuellen Missbrauch gekommen sein.