Wichtiger Comeback-Sieg für Klopp und Liverpool - aber Sorgen um Salah

Die beiden Niederländer Virgil van Dijk (56.) und Cody Gakpo (58.) drehten die Partie an der Anfield Road innerhalb von zwei Minuten mit ihrem „Oranje-Doppelpack“, Luis Diaz (71.) und Harvey Elliott (90.) in seinem 100. Pflichtspiel für die Reds machten danach alles klar. Zuvor hatte Chiedozie Ogbene (12.) den krassen Außenseiter in Führung gebracht. Liverpool baute seine Führung an der Tabellenspitze damit auf vier Punkte aus, Verfolger Manchester City hat aber ein Spiel weniger absolviert.