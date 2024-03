Blitztor! Leipzig-Star schreibt für Österreich Geschichte

Das ging wahrlich schnell! Nur sechs Sekunden nach Anstoß brachte Christoph Baumgartner seine Österreicher im Testspiel gegen die Slowakei in Bratislava mit 1:0 in Führung. Es ist das schnellste Tor des ÖFB-Teams überhaupt.

Neben dem schnellsten Tor stellen die Österreicher aber gleich einen weiteren Rekord auf. Michael Gregoritsch lieferte nämlich zugleich den schnellsten Assist in der Geschichte der Österreicher. Der Stürmer des SC Freiburg legte direkt beim Anstoß auf Baumgartner ab. Der startete einfach mal einen Sololauf und zog an der Strafraumkante ab. Die Uhr zeigte gerade die sechste Sekunde an, als der Ball flach ins Tor zischte.