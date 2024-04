Fußball: Ein entzauberter Trainer-Jungstar geht neue Wege

Der Portugiese löst damit nach 42 Jahren den bisherigen Präsidenten Jorge Nuno Pinto da Costa ab: Der 86-Jährige hatte die vergangenen 15 Wahlen gewonnen. „Was für eine historische Nacht. Unser Klub lebt und hat heute seine Stärke bewiesen“, sagte Villas-Boas in einer Mitteilung des Vereins.

André Villas-Boas erfüllte als Trainer die hohen Erwartungen nicht

Beim FC Porto hatte der heute 46-Jährige seine erfolgreichste Zeit als Trainer erlebt. In der Saison 2010/11 führte der damals 33 Jahre junge Villas-Boas die „Drachen“ ungeschlagen zur Meisterschaft. Der Zögling seines Landsmanns José Mourinho - der schon in jungen Jahren seine Profi-Träume aufgab und eine Trainerkarriere verfolgte - gewann zudem den portugiesischen Pokal und die Europa League.

Anschließend wechselte er zum FC Chelsea in die Premier League, wo er unter Mourinho bereits Co-Trainer gewesen war. Villas-Boas konnte bei den Blues nicht in Mourinhos Fußstapfen treten, er wurde nach acht Monaten wegen Erfolglosigkeit entlassen. Es war die Saison, an deren Ende sein Ersatzmann Roberto Di Matteo Chelsea zum Gewinn der Champions League führte und dem FC Bayern das „Drama Dahoam“ bescherte.