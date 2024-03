England: City dreht Manchester-Derby

Ein Sonntagsschuss von Marcus Rashford (8.) brachte die Gäste in Führung. Doppelpacker Phil Foden (56., 80.) und Erling Haaland (90.+1) sorgten für die Tore des Gastgebers.

ManCity hielt durch den Erfolg den Druck auf Tabellenführer FC Liverpool aufrecht und kann mit einem Sieg im direkten Duell am kommenden Sonntag (16.45 Uhr) die Spitzenposition übernehmen.

Rashford-Traumtor schockt City

Nach dem Seitenwechsel sorgte Foden mit einem sehenswerten Schlenzer in den linken Winkel für den hochverdienten Ausgleich. In der Schlussphase legte der Engländer mit seinem zweiten Treffer nach und drehte die Partie, Stürmerstar Haaland machte in der Nachspielzeit alles klar.