Gegen Guardiola: Klopp setzt auf Nunez

„Er hat die wichtigste Einstellung, die ein Stürmer haben muss - er vergibt Chancen, was alle Stürmer tun, aber es stört ihn nicht wirklich. Er macht einfach weiter“, sagte Klopp über den 24-Jährigen, der in dieser Saison bisher 16 Treffer erzielt und weitere elf vorbereitet hat: „Es gibt noch viele Spiele und Gelegenheiten, ein Tor zu erzielen.“

Nunez und die ständige Gefahr

Und genau darauf hofft er auch in seinem letzten Premier-League-Duell mit Guardiola. Bei noch elf ausstehenden Spielen hat Liverpool als Tabellenführer einen Punkt Vorsprung auf Titelverteidiger City, Klopps Ankündigung, dass er am Ende der Saison als Teammanager der Reds aufhören wird, hat dem entscheidenden Duell am Sonntag an der Anfield Road noch einem eine zusätzliche Bedeutung verliehen. "Ich werde besser schlafen. Die Spiele gegen Liverpool waren fast ein Albtraum", hatte Guardiola nach der Klopp-Entscheidung gesagt.