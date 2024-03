Italien: Auch Bologna kann Inter nicht stoppen

Inter Mailand marschiert nach einem Arbeitssieg beim FC Bologna weiter in Richtung Meisterschaft in der italienischen Serie A. Das Team von Simone Inzaghi gewann in Bologna mit 1:0 (1:0) und hat nach dem bereits 13. Pflichtspielerfolg des Jahres zumindest bis Sonntag 18 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Juventus Turin. Der erste Scudetto seit 2021 ist den Lombarden kaum noch zu nehmen.