90.+9! Liverpool-Wahnsinn in der Nachspielzeit

Bis zur aller letzten Minute musste der scheidende Liverpool-Coach Jürgen Klopp mit ansehen, wie sein Team erfolglos versuchte das Abwehr-Bollwerk von Nottingham Forest zu durchbrechen. Erst in der neunten Minute der Nachspielzeit versetzte Darwin Nunez die Liverpool-Anhänger in Ekstase.

Die ersatzgeschwächten Reds gewannen am Samstagnachmittag mit 1:0 (0:0) bei Abstiegskandidat Nottingham Forest - und bleiben nach dem Sieg in letzter Sekunde in der englischen Premier League weiter Spitzenreiter.

Ersatzgeschwächtes Liverpool mit Big Point

Klopp musste erneut auf zahlreiche Stammkräfte wie Mohamed Salah und Alisson verzichten. Dafür ließ der deutsche Teammanager wie beim Ligapokal-Triumph und im FA Cup einige Youngster ran, die sich erneut gut einfügten. Liverpool war dominant, einzig vor dem gegnerischen Tor fehlte die letzte Konsequenz.

Klopp siegt mit dem LFC

21 Torschüsse und 71 Prozent Ballbesitz schienen zu wenig zu sein, um den Tabellen-17. zu bezwingen. Als der Schlusspfiff nahte, köpfte Nunez aber doch noch eine Flanke von Alexis Mac Allister in die Maschen. Wie man so schön sagt, muss ein Team genau diese Spiele gewinnen, um am Ende die Meisterschaft zu gewinnen.

Dank des ersten Erfolgs seit 1984 in Nottingham liegt Klopps Mannschaft nun vier Punkte vor Verfolger Manchester City. Der Titelverteidiger kann am Sonntag mit einem Sieg im Stadtderby gegen United aber wieder auf einen Punkt herankommen. Auch der FC Arsenal will bei Sheffield United den Rückstand wieder auf zwei Zähler verkleinern.

