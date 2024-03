Nach Verurteilung: Robinho geht in Berufung

Die Verteidigung des verurteilten Ex-Fußballstars Robinho hat nach dessen Verurteilung wie erwartet am Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt, um eine Inhaftierung ihres Mandanten zu verhindern. Das teilte einer der Anwälte Robinhos am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP mit.

Erst am Mittwochabend hatten Richter des Obersten Gerichtshofs in Brasilia mit einer Mehrheit von 9:2 Stimmen entschieden, dass der ehemalige Stürmer in Brasilien inhaftiert werden soll.