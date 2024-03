Wegen Vergewaltigung: Robinho muss in Brasilien in Haft

Dani Alves darf gegen Kaution sein spanisches Gefängnis verlassen, sein ehemaliger Nationalmannschafts-Kollege Robinho muss hingegen in der Heimat hinter Gitter. Ein Gericht in Brasilien ordnete am Mittwoch an, dass der einstige Starfußballer seine Haftstrafe wegen der Beteiligung an einer Gruppenvergewaltigung antreten muss.