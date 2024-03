Offiziell: Lazio holt neuen Coach

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom hat die Verpflichtung des Kroaten Igor Tudor als Cheftrainer offiziell gemacht und damit Spekulationen um ein Engagement von WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose endgültig beendet. Am Montagabend verkündete der Klub, was italienische Medien bereits am vergangenen Freitag berichtet hatten. Tudor soll einen Vertrag bis Juni 2025 unterschrieben haben.

Tudor kehrt in die Serie A zurück

Vorgänger Maurizio Sarri war nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge zurückgetreten. In der Serie A liegen die Römer derzeit nur auf Platz neun und sind im Kampf um die europäischen Plätze in Zugzwang. Im Achtelfinale der Champions League schieden sie gegen Bayern München nach einem 1:0-Hinspiel-Erfolg mit einer 0:3-Niederlage in der Allianz Arena aus.