Klose als Lazio-Trainer gehandelt!

Klose bei Lazio-Fans sehr beliebt

Lazio kassierte zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Folge und schied im Achtelfinale der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München aus (1:0, 0:3). Sarri hatte sich beschwert, dass der Klub im Sommer zu wenig in neue Spieler investiert habe. In der Tabelle der Serie A steht der Hauptstadt-Klub auf Rang neun, was deutlich unter den Erwartungen an das Team um Kapitän Ciro Immobile liegt.