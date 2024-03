RB-Star wünscht sich Mbappé bei Olympia

Castello Lukeba spielt eine tolle Saison bei RB Leipzig . In seinem ersten Jahr mit RB stand der 21-Jährige schon bei 33 Spielen in der Startelf. Seine Leistungen haben dem Innenverteidiger auch zur Kapitänsbinde bei Frankreichs U23 verholfen. Eine Ehre, die er bei Olympia aber durchaus gerne abgeben würde.

Auf die Frage, ob er selbst lieber bei Olympia oder bei der Europameisterschaft in Deutschland spielen würde, konnte sich der 21-Jährige nicht ganz entscheiden. „Wenn es nach mir gehen würde, könnte ich mir beides vorstellen. Für mich ist es eine spezielle Situation. Olympia daheim ist genauso besonders wie eine EM in Deutschland – zumal wir auch in Leipzig spielen. Warten wir mal ab“, erklärte der Innenverteidiger.