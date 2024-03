Real verweigert Freistellungen - Mbappe droht Olympia-Aus

Der spanische Topklub Real Madrid wird seine Spieler nicht für das Olympische Fußballturnier (vom 24. Juli bis 9. August) freigeben. Dies bestätigten die „Königlichen“ gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Der Verein begründete die Entscheidung mit Sorgen um die Gesundheit der Spieler angesichts der weiteren Fußball-Großereignisse, wie der EM in Deutschland im Sommer.

Die Spieler könnten demnach "nicht an der EM oder der Copa America und den Olympischen Spielen teilnehmen", erklärte der spanische Rekordmeister: "Sie können nur an einem Wettbewerb teilnehmen. Nicht an beiden." Die Notwendigkeit der Entscheidung sei mit Blick auf die Saison 2024/25 "völlig klar". Da die Olympischen Spiele nicht Teil des FIFA-Kalenders sind, sind die Vereine nicht verpflichtet, ihre Spieler freizugeben.