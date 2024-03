Gehaltsobergrenze? Sieg für Spielerberater - Rückschlag für FIFA und DFB

OLG-Spruch ist Schlappe für FIFA und DFB

Das neue Regelwerk war am 9. Januar 2023 teilweise in Kraft getreten und bis zum 1. Oktober 2023 von den nationalen Mitgliedsverbänden wie dem DFB in nationales Verbandsrecht zu überführen. Es sollte laut FIFA „ein Minimum an professionellen Standards“ setzen.