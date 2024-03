Todkranker Eriksson erfüllt sich Liverpool-Traum in Anfield

Die todkranke Trainerlegende Sven-Göran Eriksson hat sich einen Traum erfüllt. Der 76-Jährige betreute am Samstag auf Einladung von Jürgen Klopp eine Legenden-Auswahl des FC Liverpool bei einem Benefizspiel gegen Ajax Amsterdam und freute sich am Ende über einen 4:2-Erfolg. Die Einnahmen der Begegnung vor 59.650 Fans an der Anfield Road kommen lokalen Bildungseinrichtungen zugute.