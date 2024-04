Auto von Ex-Dortmunder Isak entwendet

Der frühere Dortmunder Alexander Isak von Premier-League-Klub Newcastle United ist Opfer eines Autodiebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilte, sei das Fahrzeug des schwedischen Fußball-Nationalspielers am vergangenen Donnerstag von dessen Grundstück in Darras Hall nördlich von Newcastle entwendet worden - nur 48 Stunden bevor Isak am Samstag beim 1:0-Sieg Newcastles beim FC Fulham spielte.