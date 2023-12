Einbruch bei City-Star - Familie unter Schock!

Schock für City-Star Jack Grealish: Berichten zufolge wurde am Mittwochabend in die Villa des 28-Jährigen eingebrochen. Während dem Vorfall spielte der Engländer gerade mit Manchester City gegen Everton .

Jedoch waren wohl zehn Angehörige, darunter unter anderem die Verlobte Sasha Attwood und die Eltern von Grealish, im Haus und sahen sich das Spiel an, als der Einbruch vonstattenging.

„Familie drückte den Panik-Knopf“

Jack Grealish erst vor kurzem eingezogen

"Eine Schande, dass die Technologie nicht in der Lage ist..."

Der 28-Jährige ist erst kurz vor Weihnachten in die 6,5 Millionen Euro Villa eingezogen und wurde am Donnerstagmorgen dabei beobachtet, wie er sich die Wege neben dem Haus in Cheshire angeschaut hat.