"War dumm!" Fan-Kritik an Haaland überschattet Show von City-Star

Damit ist City zumindest vorübergehend punktgleich mit Tabellenführer FC Liverpool, der erst am Sonntag (16.30 Uhr) beim Erzrivalen Manchester United antritt. Der FC Arsenal, aktuell zwei Punkte hinter dem Spitzenduo, kann bei Brighton & Hove Albion am Abend (18.30 Uhr) vorbeiziehen.

Wirbel um Haaland: „Roy Keane wird das nicht gefallen!“

Für viel Aufsehen sorgte dabei Erling Haaland. Nach einer schwachen ersten Halbzeit mit nur sieben Ballkontakten zog er sich auf dem Weg in die Katakomben das Trikot aus.

"Wie in einem Film"

"Wie in einem Film"

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

De Bruyne mit Traumtor gegen Crystal Palace

Sportlich sorgte De Bruyne für Furore. Nach dem frühen Rückstand durch ein Kontertor des einstigen Mainzer Jean-Philippe Mateta (3.) glich De Bruyne mit einen Traumtor aus. In der 13. Minute ließ er am linken Strafraumeck seinen Gegenspieler aussteigen und schlenzte die Kugel sehenswert in den rechten Winkel.