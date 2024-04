Ellbogenschlag und Drohung: Ronaldo verliert die Nerven

Erst ein Ellbogenschlag inklusive Platzverweis, dann eine Drohgeste gegen den Schiedsrichter: Superstar Cristiano Ronaldo hat im saudischen Fußball für einen handfesten Skandal gesorgt. Beim Stand von 0:2 im Super-Cup-Halbfinale seines Klubs Al-Nassr FC gegen Al-Hilal in Abu Dhabi brannten dem 39-Jährigen kurz vor Schluss die Sicherungen durch.

Erst attackierte der Portugiese seinen Gegenspieler Ali Al-Bulaihi in der 86. Minute brutal mit dem Ellbogen und brachte ihn mit zwei Stößen zu Boden. Al-Bulaihi hatte zuvor versucht, Ronaldo an einem schnellen Einwurf zu hindern.

Als "CR7" dann von Mohammed Khaled Al-Hoaish die Rote Karte sah - die zwölfte in seiner schillernden Karriere -, bedrohte er den Schiedsrichter. Auf Videobildern ist zu sehen, wie Ronaldo im Rücken von Al-Hoaish die Faust ballt und einen Schlag simuliert. Bei seinem Abgang klatschte Ronaldo dann höhnisch Applaus und streckte den Daumen nach oben.

Zudem hatte sich der fünfmalige Champions-League-Sieger und Europameister von 2016 schon zweimal bei Spielen gegen Al-Hilal daneben benommen: Einmal griff er sich nach einer Niederlage an die Genitalien. Zuvor hatte er sich bei einer weiteren Partie auf dem Weg in die Kabine einen Fanschal von Al-Hilal in die Hose gesteckt und diesen dann weggeworfen.