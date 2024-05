Fix! Liverpool bestätigt Klopp-Nachfolger

Der Stabwechsel auf der Teammanager-Position des englischen Fußball-Spitzenklubs FC Liverpool von Jürgen Klopp zu Arne Slot ist vollzogen. Die Reds bestätigten die bereits bekannt gewordene Verpflichtung des Niederländers als Nachfolger ihres deutschen Erfolgstrainers am Pfingstmontag 24 Stunden nach Klopps Abschied im letzten Ligaspiel beim 2:0 gegen die Wolverhampton Wanderers auch offiziell.

Slot, der seinen Wechsel auf die Insel bereits in der Vorwoche bestätigt hatte, übernimmt demnach die Verantwortung an der Anfield Road vorbehaltlich der Erteilung einer Arbeitserlaubnis am 1. Juni. Bisher hatte der 45-Jährige beim niederländischen Ehrendivisionär Feyenoord Rotterdam auf der Bank gesessen.