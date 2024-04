Fehlende Torlinientechnik: Barca kritisiert LaLiga

Spieler und Trainer des FC Barcelona haben nach der Niederlage im Clasico bei Real Madrid scharfe Kritik an der spanischen Liga geübt. Grund dafür war das Fehlen der Torlinientechnik, durch welches sich die Katalanen eines Tores beraubt sahen.

„Es ist beschämend für den Fußball, mir fehlen die Worte“, sagte Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen nach der 2:3-Pleite: „Es gibt so viel Geld auf dieser Welt und es gibt kein Geld für das, was am wichtigsten ist.“