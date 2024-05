Trabzonspor dominiert Karagümrük und zieht ins Türkei Kupası Finale ein: Jagd auf zehnten Titel

Trabzonspors Weg ins Finale

Meunier glänzt mit Assists

Einer der Schlüsselspieler auf dem Weg ins Finale war der in der Winterpause verpflichtete Meunier. Der belgische Rechtsverteidiger lieferte im gestrigen Spiel eine Vorlage für Onuachu und konnte in 15 Spielen insgesamt sechs Assists verbuchen.

Sorge um Onuachu

Ein Wermutstropfen des gestrigen Spiels war die Verletzung von Onuachu. Der 29-jährige nigerianische Stürmer erzielte in der 54. Minute das erste Tor, konnte aber nach einem Luftduell in der 57. Minute nicht mehr weiterspielen. Trainer Avcı beruhigte jedoch die Fans: "Der Arzt sagte, es ist nichts Ernstes. Er hatte nur eine Blockade. Sein Zustand ist gut."

Fountas bleibt treffsicher

Auch Fountas, der bereits im Hinspiel gegen Karagümrük traf und eine Vorlage lieferte, blieb auch im Rückspiel nicht torlos. Der 28-jährige griechische Flügelspieler erzielte in der 69. Minute das 2-0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. In seinen 30 Spielen für Trabzonspor konnte er sechs Tore erzielen und zwei Assists beisteuern.

Avcı will Geschichte schreiben

Trainer Abdullah Avcı äußerte sich nach dem Spiel ambitioniert: "Wir sind im Finale des Türkei Kupası und Dritter in der Liga. Wir streben erreichbare Ziele an. Wir haben sehr gute Pläne für die nächste Saison. Trabzonspor wird immer kämpfen. Unser Ziel ist der dritte Platz in der Liga. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel gegen Istanbul. Wir wollen das Finale genießen. Wenn ich alle Pokale gewinne, werde ich als Trainer in die Geschichte eingehen, der alle Pokale gewonnen hat."