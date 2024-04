Fußball-EM: Anwaltverein warnt vor zu viel Überwachung

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hat vor zu viel Überwachung rund um die Fußball-EM gewarnt. „Man muss sich vergegenwärtigen, dass jede einzelne der in den Raum gestellten Überwachungsmaßnahme für sich genommen bereits mit einem erheblichen Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen einhergeht“, sagte Rechtsanwalt Nikolaos Gazeas: „Die Anwendung eines ganzen Straußes solcher Maßnahmen kann gefährlich nah an eine Rundumüberwachung heranreichen, insbesondere durch biometrische Videoüberwachung“, ergänzte das Mitglied des DAV-Ausschusses Gefahrenabwehrrecht.