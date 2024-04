In der Mongolei steckt der FC Bayern mitten im Abstiegskampf, doch für Ogi geht das in Ordnung. „Es ist für uns ein Traum, überhaupt in de Premier League zu spielen“, sagt der Besitzer des Bavarians FC in fließendem Deutsch am Telefon. Der 6500 Kilometer von München beheimatete Erstligist aus Ulan Bator trägt seinen kuriosen Namen nicht von ungefähr: Denn gegründet wurde der Verein vor zehn Jahren von einem Fanklub des deutschen Rekordmeisters.