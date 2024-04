Keine Herzerkrankung: Roms Ndicka darf wieder trainieren

Der frühere Frankfurter Fußballprofi Evan Ndicka von der AS Rom darf nach seinem Zusammenbruch wieder trainieren. Das teilte der italienische Klub am Dienstag mit. Zuvor hatten kardiologische Untersuchungen ergeben, dass keine Herzerkrankung beim Ivorer vorliegt.

"Der Spieler ist daher in der Lage, seine sportlichen Aktivitäten wieder aufzunehmen", teilte der Halbfinalgegner von Bayer Leverkusen in der Europa League mit. Der kleine Pneumothorax sei verheilt.

Ndicka war am 14. April in der Partie gegen Udinese Calcio in der 70. Minute kollabiert und hatte sich an die Brust gefasst. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger war anschließend mit dem Verdacht eines Herzinfarkts in ein Krankenhaus in Udine eingeliefert worden. Nachdem sich die Befürchtungen nicht bestätigten, verließ Ndicka bereits einen Tag später das Krankenhaus.