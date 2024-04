Neymar vor spektakulärer Rückkehr?

Es ist bislang nur ein Gerücht, doch in Brasilien reiben sich die Fußball-Fans schon voller Vorfreude die Hände. Superstar Neymar soll es angeblich zurück in die Heimat ziehen. Einem Bericht des Onlineportals UOL zufolge soll der 32-Jährige seine Heimkehr bei einem Besuch bei Ex-Klub FC Santos in der Kabine angekündigt haben.