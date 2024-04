"Schande": Ten Hag weist Kritik vehement zurück

Teammanager Erik ten Hag vom englischen Rekordmeister Manchester United hat die jüngste Kritik an seiner Mannschaft mit scharfen Worten zurückgewiesen. Er könne die negativen Reaktionen nach dem Halbfinal-Erfolg im FA Cup gegen Zweitligist Coventry City (4:2 i.E.) „absolut nicht“ nachvollziehen, sagte der 54-Jährige am Dienstag und bezeichnete diese als „beschämend“ und eine „Schande“.

Finalpleite gegen Manchester City

In der vergangenen Saison unterlag United in Wembley seinem Stadtrivalen Manchester City mit 1:2, die Neuauflage im englischen Fußball-Tempel findet am 25. Mai statt. Ten Hag (Vertrag bis 2025) steht dessen ungeachtet auch ganz persönlich unter Druck, über seine mögliche Entlassung zum Saisonende wird seit Wochen spekuliert.