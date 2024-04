Tottenham-Mogul Lewis wegen Insiderhandels verurteilt

Joe Lewis, Milliardär und Mogul des englischen Topklubs Tottenham Hotspur, ist wegen Insiderhandels zu drei Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe von fünf Millionen Dollar verurteilt worden. Richterin Jessica Clarke verhängte in New York am Donnerstag außerdem weitreichende Beschränkungen für Lewis‘ Unternehmen Broadbay und bezeichnete die Vergehen als „zweifellos schwerwiegend“, eine Gefängnisstrafe blieb dem Geschäftsmann allerdings erspart.