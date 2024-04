"Wer braucht Mourinho, wir haben Mousinho" - Traditionsklub feiert Rückkehr

Die Stimme von Kapitän Marlon Pack brach mehrmals. „Es war eine unglaubliche Saison. Schauen Sie sich an, was das bedeutet“, sagte Pack bei Sky Sports und deutete auf die ausgelassen feiernde Menschenmenge, die den Rasen des Fratton Park geflutet hatte.

2003 stieg der FC Portsmouth zuletzt in die Premier League auf und feierte mit dem Gewinn des FA Cups 2008 den größten Erfolg der jüngeren Geschichte. Doch es folgte ein beispielloser Absturz bis in die viertklassige League Two. Vergangene Woche machte Pompey mit einem dramatischen 3:2-Sieg gegen den FC Barnsley vorzeitig die Meisterschaft in der League One und damit die Rückkehr in die zweitklassige Championship nach zwölf Jahren perfekt.