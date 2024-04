Historische Bilanz für deutsche Teams im Europacup

Erstmals seit 29 Jahren stellt Deutschland drei Halbfinalisten im Europapokal. Am Donnerstag zog der neue deutsche Meister Bayer Leverkusen nach einem 1:1 (0:1) bei West Ham United in die Runde der letzten Vier der Europa League ein. Bayern München und Borussia Dortmund hatten sich in den Tagen zuvor in der Champions League fürs Halbfinale qualifiziert.