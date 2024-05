Bayern? „Ich würde gerne hier bleiben“

Der bei Bayern München als möglicher neuer Trainer gehandelte Roberto De Zerbi plant seine Zukunft bei Brighton & Hove Albion in der englischen Premier League. „Ich würde gerne in Brighton bleiben, ich liebe meine Spieler, ich liebe diese Stadt, ich liebe den Klub und die Fans“, sagte der Italiener bei Sky Sports UK. De Zerbi ist seit 2022 Teammanager in Brighton und aufgrund seiner Philosophie bei vielen Top-Klubs sehr beliebt.