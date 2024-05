Dieser Deutsche muss Guardiola die Meisterschaft retten

Ortega rettet City den Sieg

Ederson hatte die Verletzung im wichtigen Ligaspiel im Kampf um die englische Meisterschaft am Dienstagabend bei Tottenham Hotspur (2:0) erlitten. Ortega kam für ihn in die Partie und rettete beim Stand von 1:0 mit einer starken Parade in der Schlussphase die Führung der Skyblues. City steht einen Spieltag vor dem Saisonende mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Arsenal an der Tabellenspitze.