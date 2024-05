Kein nachträglicher Ballon d'Or für Lewandowski!

Nach 55 Toren und dem Gewinn des Triples mit dem FC Bayern galt Robert Lewandowski in der Saison 2019/20 als haushoher Favorit auf den Gewinn des Ballon d‘Or - allerdings wurde die Auszeichnung im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nie vergeben. Nachdem er kürzlich über die Gerüchte gesprochen hatte, den Titel nachträglich zu erhalten, wurde dem nun ein Riegel vorgeschoben.

Vor knapp zwei Wochen hatte Lewandowski bei der SportBild erklärt, dass er eine rückwirkende Auszeichnung für den Ballon d‘Or 2020 sofort annehmen würde. „Ich habe mitbekommen, dass es Gerüchte gibt über eine nachträgliche Vergabe für 2020″, so der Barca-Stürmer, der klarstellte: „Sagen wir es so: Wenn ich den Ballon d‘Or 2020 nun vier Jahre später erhalten sollte, dann würde ich sicher nicht beleidigt spielen – es wäre eine große Ehre und ich würde die Auszeichnung annehmen.“

„Wäre in einem der beiden Jahre an der Reihe gewesen“

„Dieses Jahr war für mich überragend, ich war auf meinem höchsten Level, wir haben alles gewonnen“, erinnerte sich Lewandowski, der ein Jahr später bei der umstrittenen Ballon-d‘Or-Wahl 2021 nur Zweiter hinter Lionel Messi wurde. Noch heute wird diesbezüglich wegen Bestechung und Stimmenkauf ermittelt, da ein Mitarbeiter eines französischen Magazins Vergünstigungen von Messis damaligem Arbeitgeber PSG erhalten haben soll, so berichtet die ansässige Zeitung Le Monde .

Bitteres Aus für deutschen Coach in England

Bitteres Aus für deutschen Coach in England

Fliegt Xavi bei Barca? Name Flick taucht wieder auf!

Fliegt Xavi bei Barca? Name Flick taucht wieder auf!

Trainer-Ikone zieht über Bayern-Kandidat her

Trainer-Ikone zieht über Bayern-Kandidat her

„Mein Gefühl ist, dass ich in einem der beiden Jahre an der Reihe gewesen wäre“, gab Lewandowski mit Hinblick auf die ausgelassene Wahl 2020 und die umstrittene Wahl 2021 zu verstehen. Allerdings sei es „nicht so, dass ich sauer oder wehmütig bin“, weil diese Trophäe noch fehle