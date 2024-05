Überraschende Kehrtwende bei Bayern-Kandidat?

Es ist erst knapp über eine Woche her, da bekannte sich Roger Schmidt zu seinem Verein. „Für mich ist ganz klar, dass ich bis 2026 bei Benfica bleibe. Ich habe meinen Vertrag im vergangenen Jahr ganz bewusst bis 2026 verlängert. Die Mannschaft hat in den zurückliegenden zwei Jahren eine überragende Entwicklung genommen“, schwärmte der 57-Jährige.

Doch inzwischen hat sich die Situation offenbar geändert. Der Grund: Zwischen Schmidt und Teilen der Anhängerschaft scheint es mächtig zu knistern. So sprach der frühere Trainer von Bayer Leverkusen am Sonntagabend, nachdem seine Mannschaft einen furiosen 5:0-Sieg über den FC Arouca feierte, plötzlich offen von einem baldigen Abschied.

Wird Schmidt für Bayern wieder interessant?

Ob Schmidt seinen bis 2026 laufenden Vertrag erfüllen wird, ist also doch zweifelhafter als zuletzt noch angenommen. Interessant: In Bezug auf die andauernde Trainersuche des FC Bayern fiel sein Name des Öfteren. Laut Bild soll er zwischendurch sogar der Top-Kandidat gewesen sein, auf den der Rekordmeister „volle Pulle“ gehen würde.