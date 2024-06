Ballon d'Or? Für Neymar kann es nur einen geben

Vinicius kann noch die Copa América gewinnen

Ende Oktober wird die Auszeichnung im Pariser Théâtre du Châtelet an den besten Fußballer der Welt vergeben. Vinícius Jr. betrieb mit dem Triumph in der Champions League und dem Gewinn der spanischen Meisterschaft Eigenwerbung - und glänzte in den Wettbewerben als Torschütze und Assistgeber. In der Königsklasse traf er sechs Mal und bereitete fünf Tore vor, in der Liga stehen 15 Tore und sechs Assists zu Buche.