Belgien siegt mit Lukaku-Doppelpack

Bei der belgischen Nationalmannschaft von Trainer Domenico Tedesco ist zumindest Romelu Lukaku schon in EM-Form. Der Rekordtorschütze der Roten Teufel erzielte beim 3:0 (1:0) im letzten Test gegen Luxemburg die ersten beiden Treffer. Damit schraubte der Stürmer der AS Rom in seinem 115. Länderspiel seine Ausbeute auf 85 Tore.