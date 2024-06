Messi prophezeit Karriereende bei Inter Miami

Messi spielte den Großteil seiner Karriere für den FC Barcelona, gewann in 17 Jahren bei den Profis der Katalanen 35 Titel. Nach zwei Jahren bei Paris St. Germain wechselte Argentiniens Idol im Juli 2023 wenige Monate nach dem lang ersehnten WM-Triumph in Katar in die US-Liga MLS. Auf amerikanischem Boden spielt er nun seine letzte Copa America - und dort vielleicht auch noch die WM in zwei Jahren.