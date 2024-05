Rekord-Gala von Messi in der MLS

Wie in allerbesten Zeiten: Weltfußballer Lionel Messi hat auch in der Major League Soccer (MLS) Geschichte geschrieben. Der 36-jährige Argentinier war beim 6:2 (0:1) von Inter Miami über die von Sandro Schwarz trainierten New York Red Bulls an allen Treffern seines Teams direkt beteiligt. Der Weltmeister erzielte das 2:1 (50.) und bereitete die weiteren Tore vor.

Nie in der Geschichte der MLS war ein Spieler zuvor in einem Spiel bei sechs Toren direkt involviert, keinem gelangen zuvor fünf Vorlagen. Luis Suarez, Messis Kumpel aus Barcelona-Zeiten, traf dreifach, der Paraguayer Matias Rojas doppelt nach Vorlagen Messis.

"Was wir heute gesehen haben, überrascht die Leute natürlich, denn so etwas sieht man im Fußball nicht", sagte Suarez über Messis fünf Assists. "Aber als Mannschaftskamerad und jemand, der ihn gut kennt, überrascht mich nichts an ihm", fügte der Uruguayer hinzu.

Messi hat für den ungeschlagenen Tabellenführer der Eastern Conference nun zehn Tore und zwölf Assists in acht Ligaspielen erzielt.

