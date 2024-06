Kroatien mit Ausrufezeichen gegen Portugal

Kroatien präsentiert sich vor der EM weiterhin in guter Verfassung. Luka Modric ebnet gegen Portugal den Weg.

Kroatien präsentiert sich vor der EM weiterhin in guter Verfassung. Luka Modric ebnet gegen Portugal den Weg.

Mit dem sechsten Sieg in Folge hat sich der WM-Dritte Kroatien auf die Fußball-EM eingestimmt. Das Team von Trainer Zlatko Dalic setzte sich im letzten Test in Oeiras gegen Portugal mit 2:1 (1:0) durch.

Altstar Luka Modric brachte die Kroaten mit seinem 25. Tor im 175. Länderspiel per Foulelfmeter in Führung (8.). Diogo Jota gelang kurz nach Pause der Ausgleich (48.), ehe Ante Budimir nach einem Kopfball des Ex-Dortmunders Marko Pasalic an die Latte zum 1:2 abstaubte (56.). Bei den Gastgebern saß der alternde Superstar Cristiano Ronaldo 90 Minuten auf der Bank.